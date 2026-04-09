Bakan Bak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasını kazanarak şampiyon olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. ÇİMSA ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

