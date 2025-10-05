Bakan Bak'tan Ayhancan Güven'e Tebrik

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda şampiyon olan milli yarış pilotu Ayhancan Güven'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda zafere ulaşan milli yarış pilotu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) zafere ulaşan milli yarış pilotu Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

