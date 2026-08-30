Haberler

Bakan Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu büyük günün 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Osman Aşkın Bak, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bakan Bak, mesajında, "Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu büyük günün 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki motosikletli feci şekilde çarpıştı! Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybetti

İki motosiklet feci şekilde çarpıştı! Acı olayda kahreden haber geldi
Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 786'ya yükseldi

Ölümcül virüs hızla yayılıyor! 60 bölgede görüldü, binlerce vaka var
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı