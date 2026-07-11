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Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında anma mesajı

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"Avrupa'nın göbeğinde insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde, şehit edilen Boşnak kardeşlerimizi rahmet, saygı ve dualarla yad ediyoruz. Srebrenitsa'yı unutmadık, unutturmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Osman Aşkın Bak, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözüne de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın göbeğinde insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde, şehit edilen Boşnak kardeşlerimizi rahmet, saygı ve dualarla yad ediyoruz. Srebrenitsa'yı unutmadık, unutturmayacağız. Mazlumun yanında, zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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