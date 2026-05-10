Bakan Bak'tan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde rakibini yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ile Beyaz Grup play-off finalini kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u kutluyorum. Her iki kulübümüze Trendyol 1. Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

