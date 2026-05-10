Bakan Bak'tan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, her iki kulübe de başarılar diledi.
Bakan Bak, tebrik mesajında "Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde rakibini yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ile Beyaz Grup play-off finalini kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u kutluyorum. Her iki kulübümüze Trendyol 1. Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
