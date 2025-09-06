İstanbul Avrupa Oyunları'na Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları ile Türkiye'nin 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği adaylığı değerlendirildi.

Bakanlığın İstanbul Taksim Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya, Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm ile TMOK yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Avrupa Oyunları öncesinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile yapılması düşünülen faaliyetler ele alındı.

İş birliği ve ortak çalışma kararı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporculara sağladığı güçlü destek sayesinde Türkiye'nin bir spor ülkesi haline geldiğini belirtti.

İstanbul'un bugüne kadar pek çok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Bak, bu birikimin 2027 Avrupa Oyunları'na da yansıyacağını vurguladı.

Türkiye'nin pek çok branşta uluslararası başarı elde ettiğini dile getiren Bakan Bak, Türkiye'nin spor altyapısı, genç nüfusu ve organizasyon kabiliyetiyle olimpiyat ev sahipliği hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

EOC Başkanı Spyros Capralos ise Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübelerinden övgüyle bahsederek Türkiye'nin 2027 İstanbul Avrupa Oyunları'nı büyük bir başarıyla gerçekleştirileceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Toplantı tarafların iş birliği ve ortak çalışma kararıyla sona erdi.