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Bakan Bak, depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Nurdağı'nı ziyaret ederek depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

Bakan Bak, depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Nurdağı'nı ziyaret etti

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak deprem bölgesi Nurdağı'nı ziyaret ederek çocuklarla basketbol oynadı.

Bir dizi program ve ziyaretlere katılmak üzere Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Depremin en çok etkilediği Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bakan Bak, AFAD koordinasyon merkezini ziyaret ederek depremzede çocuklarla basketbol oynadı. Bakan Bak, eğitim gören depremzedeleri ziyaret ederek matematik derslerine girdi. Bakan Bak, daha sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesine geçti. Bakan Bak'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Tuncer - Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gaziantep basketbol Spor Haberler

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