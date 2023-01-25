Bak sen uyanık Chelsea'ye! UEFA'nın kuralını delmek için başvurdukları yol hayrete düşürdü

Chelsea, Finansal Fair Play kuralı olmasına rağmen ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcuya toplam 167.5 milyon euro bonservis ödedi. Renklerine bağladığı futbolcularla uzun süreli sözleşmeler imzalayan Chelsea'nin, bonservis bedelini bu sürelere yayarak Finansal Fair Play kuralını delmesi UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA, bonservis bedelinin sadece ilk 5 yıla yayılabileceği bir sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Premier Lig devi Chelsea'nin UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralını delmek için uyguladığı yöntem hayrete düşürdü.

CHELSEA, FFP'Yİ DELDİ

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla uzun süreli sözleşme imzalayan Chelsea'nin bunu Finansal Fair Play kuralına takılmamak için yaptığı öğrenildi. Bonservis bedelinin uzun yıllara yayılmasını sağlayarak Finansal Fair Play'i delen Chelsea için UEFA harekete geçti.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Chelsea kadrosuna kattığı yeni futbolcular olan Mykhaylo Mudryk ile 8.5, Benoit Badiashile ve David Fofana'yla 6.5, Noni Madueke ile ise 7.5 yıllık anlaşma imzaladı ve bonservis bedelleri uzun sürelere yayıldı.

5 YIL SINIRLAMASI GELİYOR

BBC'nin haberine göre, Chelsea'nin uyguladığı stratejiyi gören UEFA, Finansal Fair Play kuralında değişikliğe gidiyor. Uzun süreli sözleşmelere yine izin verecek UEFA'nın bonservis bedelinin sadece 5 yıla yayılabilmesini mümkün kılacak.