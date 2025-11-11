Bahis skandalında yeni detay! Türk kulübü 16 futbolcusuna dava açıyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis oynadığı tespit edilen futbolcular listesinde 16 oyuncusunun yer alması, Yalova FK'de büyük yankı uyandırdı. Kulüp yönetimi, söz konusu futbolculara hem maddi hem manevi tazminat davası açma kararı aldı. Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, yaşananları kabul edilemez bir ihanet olarak nitelendirdi ve kulübün değerlerini kirleten kim olursa olsun, affı olmayacağını belirtti.
YALOVA'DA BAHİS ŞOKU
Türkiye genelinde yürütülen büyük çaplı bahis soruşturması, Yalova futbol camiasını da derinden sarstı. TFF'nin açıkladığı listede Yalova FK'den tam 16 futbolcunun isminin yer alması, şehirde ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI
Yalova Haber Ajansı'nın haberine göre, gelişmelerin ardından Yalova FK Yönetim Kurulu acil koduyla olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantıda, kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş yaptırımların uygulanması yönünde kararlar alındı.
BAŞKAN ORUÇ: KULÜBÜMÜZÜN ONURU HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR
Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, "Bu yaşananlar, kabul edilemez bir ihanettir. Yalova FK, emeği ve alın teriyle var olmuş bir camiadır. Kulübümüzün değerlerini kirleten kim olursa olsun, affı yok. Bu kulübün onuru her şeyin üzerindedir. Gereken tüm adımlar atılacaktır" dedi.
16 FUTBOLCUYA DAVA AÇILIYOR
Başkan Oruç'un talimatıyla, bahis soruşturmasında adı geçen 16 futbolcuya karşı maddi ve manevi tazminat davaları açılması için kulübün hukuk birimine tam yetki verildi.
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Yalova FK, temiz futbolun temsilcisidir. Kulübümüzün adını kirleten hiçbir kişiyle yolumuz kesişmeyecek. Gerekli tüm yasal süreçler başlatılmıştır" denildi.
TFF'NİN AÇIKLAMASI VE YALOVA FK'NİN DURUMU
TFF, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1.024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurmuştu. Yalova FK, 16 futbolcusuyla bu listede yer alan 4. takım olarak öne çıktı.