Haberler

Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
Güncelleme:
TFF'nin bahis soruşturmasında en fazla futbolcusu PFDK'ya sevk edilen kulüpler açıklandı. 18 futbolcusuyla Diyarbekirspor zirvede yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN FUTBOLCULAR VAR

Listede Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu gibi isimler de yer aldı. Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların tamamı, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

DİYARBEKİRSPOR, AĞRISPOR VE ERBAASPOR ZİRVEDE

Soruşturmanın kulüpler bazında ortaya koyduğu tablo dikkat çekti. Diyarbekirspor, 18 futbolcusuyla listenin ilk sırasında yer alırken, Ağrıspor ve Erbaaspor 17'şer futbolcuyla ikinci sırayı paylaştı.

2. ve 3. LİG MAÇLARI ERTELENDİ

TFF 2'nci Lig ve TFF3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi. Öte yandan TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.

EN FAZLA FUTBOLCUSU SEVK EDİLEN KULÜPLER

Bahis soruşturması kapsamında alt liglerdeki çok sayıda kulübün futbolcuları disiplin kuruluna gönderildi. TFF'nin açıkladığı verilere göre en fazla futbolcusu sevk edilen kulüpler şöyle sıralandı:

  • Diyarbekirspor: 18 futbolcu
  • Ağrıspor: 17 futbolcu
  • Erbaaspor: 17 futbolcu
  • Yalova FK: 16 futbolcu
  • Bingölspor: 15 futbolcu
  • Mazıdağı Fosfat Spor: 15 futbolcu
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor: 14 futbolcu
  • Artvin Hopaspor: 13 futbolcu
  • Beykozspor: 13 futbolcu
  • Kırşehir FK: 13 futbolcu
  • Etimesgutspor: 13 futbolcu
  • Silivrispor: 13 futbolcu
Kaynak: Haberler.com / Spor
