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Bahçeşehir Koleji Yarı Finalde İspanyol Ekibe Yenildi

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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Dreamland Gran Canaria'ya 69-68 mağlup oldu. Başantrenör Dejan Radonjic, maçın ilk yarısındaki kötü performansa dikkat çekti ve üçüncü maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

LAS Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 69-68 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, maçın ilk yarısında kötü performans sergilediklerini söyledi.

Karadağlı çalıştırıcı, Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyet dolayısıyla Dreamland Gran Canaria'yı tebrik eden Radonjic, "İlk 20 dakika kötü performans sergiledik. İkinci yarıda son pozisyon dışında çok iyi savunma yaptık. Seri 1-1'e geldi. Elimizden geleni yapıp 3. maçı kazanmaya çalışacağız. Onlara karşı bir iyi oyun daha sergileyerek kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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