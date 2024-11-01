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Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor Basketbol'u Son Dakikada Geçti

Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor Basketbol'u Son Dakikada Geçti
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor Basketbol'u 83-82 mağlup ederek 5. maçında 3. galibiyetini aldı. Yalovaspor ise ligdeki 5. maçında hala galibiyetle tanışamadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Şehmus Hazer 26, Smith 18, Bouteille 5, Cavanaugh 8, Furkan Haltalı, Simonovic 12, Odiase 6, Ponitka 8, Egehan Arna, Göktüğ Baş

YALOVASPOR BASKETBOL: McConico 12, Sherfield 22, Kadir Bayram 8, Johnson 14, Krampelj 10, Peterka 8, Ege Özçelik 2, Egemen Güven 4, Clark 2, Çağatay Özkan

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 41-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-60

5 FAUL: Jaylen Johnson ( Yalovaspor Basketbol )

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars sezonunda 5.haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor Basketbol'u konuk etti. Oyuna kontrollü başlayan konuk takım Yalovaspor ilk yarıyı da 47-41 önde kapamayı başardı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Bahçeşehir Koleji bir ara farkı on sayıya kadar çıkarsa da maçın bitimine 1 dakika 44 saniye kala skora yeniden eşitlik geldi: 77-77. Son dakikaları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan ev sahibi ekip 83-82 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligdeki 5'inci maçında 3'üncü galibiyetine ulaşırken, Yalovaspor Basketbol henüz galibiyetle tanışamadı. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Şehmus Hazer olurken, konuk takımdan Grant Sherfield takımı adına 22 sayı üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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