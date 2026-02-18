Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası: Bahçeşehir Koleji: 67 A. Efes: 88
Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, A. Efes'e 88-67 mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçta dikkat çeken performanslarla A. Efes galibiyete uzandı.
Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında A. Efes'e 88-67 mağlup olarak elendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Mateusz Ponitka 4, Calep Homesley 14, Tyler Cavanaugh 3, Furkan Haltalı, Trevion Williams 16, İsmet Akpınar 6, Matt Mitchell 1, Göktüğ Baş, Jordan Matthew Ford 9
Başantrenör: Marko Barac
A. Efes: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nick Weiler-Babb 4, Saben Lee 17, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 18, Cole Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Sarper Mutaf
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 4-24
Devre: 24-41
3. Periyot: 41-58 - İSTANBUL