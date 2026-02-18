Haberler

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası: Bahçeşehir Koleji: 67 A. Efes: 88

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası: Bahçeşehir Koleji: 67 A. Efes: 88
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, A. Efes'e 88-67 mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçta dikkat çeken performanslarla A. Efes galibiyete uzandı.

Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında A. Efes'e 88-67 mağlup olarak elendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Mateusz Ponitka 4, Calep Homesley 14, Tyler Cavanaugh 3, Furkan Haltalı, Trevion Williams 16, İsmet Akpınar 6, Matt Mitchell 1, Göktüğ Baş, Jordan Matthew Ford 9

Başantrenör: Marko Barac

A. Efes: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nick Weiler-Babb 4, Saben Lee 17, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 18, Cole Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Sarper Mutaf

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 4-24

Devre: 24-41

3. Periyot: 41-58 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı