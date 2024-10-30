Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'u 79-67 Yenerek Üst Sırada Kendine Yer Buldu

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Gytis Vilius, Jordi Aliaga, Alberto Baena

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jaleen Smith 22, Şehmus Hazer 3, Tyler Cavanaugh 5, Axel Bouteille 14, Furkan Haltallı, Ömercan İlyasoğlu, Egehan Arna 2, Marko Simonovic 10, Tai Odiase 11, Mateusz Ponitka 12, Göktuğ Baş

TREFL SOPOT: Jaroslaw Zyskowski 12, Tarık Phillip 13, Marcus Weathers 10, Jakub Schenk 14, Andy van Vliet 10, Bartosz Jankowski, Aaron Best 4, Robert McGowens 1, Mikolaj Witlinski 3

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

DEVRE: 43-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-46

5 FAUL: 37.28 Andy van Vliet, 37.50 Mikolaj Witlinski, 39.31 Tarık Phillip (Trefl Sopot)

BKT Avrupa Kupası A Grubu 6'ncı hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Polonya takımlarından Trefl Sopot'u 79-67 yendi.

Lider Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 6'ncı maçından da yenilgiyle ayrılırken son sırada kaldı.