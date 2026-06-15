Bahçeşehir Koleji, Polonyalı basketbolcu Ponitka'nın sözleşmesini uzattı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Polonyalı milli oyuncu Mateusz Ponitka'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulübün açıklamasında, 2024-25 sezonundan bu yana Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ponitka, bu sezon play-off yarı finalinde veda ettikleri Basketbol Süper Ligi'ndeki 29 maçta 6,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Polonyalı basketbolcu, yarı finalde elendikleri BKT Avrupa Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 5,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,7 asistlik performans sergiledi.