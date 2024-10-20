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Bahçeşehir Koleji, Galatasaray'a Mağlup Oldu

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray'a Mağlup Oldu
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Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, 3. hafta mücadelesinde Galatasaray'a 80-86 mağlup oldu. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, Galatasaray ilk galibiyetini elde etti.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 2, Massinburg 6, Furkan Haltalı 5, Cavanaugh 16, Bouteille 19, Şehmus Hazer 20, Ömer Can İlyasoğlu, Simonovic, Ponitka 8, Odiase 4

GALATASARAY: Livingston JR 12, Cummings 13, Blumbergs 11, Delgado 14, Göksenin Köksal 5, Sadık Emir Kabaca 10, Samet Geyik, Palmer JR 14, Izundu 7, Altan Çamoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 37-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65

5 FAUL: Furkan Haltalı 38.34 ( Bahçeşehir Koleji), 38.23 Delgado, 39.25 Cummings ( Galatasaray )

BASKETBOL Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, 3'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray'a evinde 80-86 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray ise ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Galatasaray Bahçeşehir Basketbol Spor

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