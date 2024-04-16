Üye Girişi
Haberler

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinde Niners Chemnitz'e konuk olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Erkekler Avrupa Kupası final ilk maçında yarın Almanya'nın Niners Chemnitz ekibine konuk olacak Bahçeşehir Koleji, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Bahçeşehir Koleji, Chemnitz kentinde müsabakanın oynanacağı Messe Chemnitz salonunda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan başantrenör Dejan Radonjic, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Bu sezon iyi bir iş çıkardılar. Bundasliga'da başarılı bir mücadele ortaya koydular. Bu sezon ligde sadece 5 mağlubiyetleri var. FIBA Avrupa Kupası'nda ise 2 kez kaybettiler. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çok fazla fiziksel temas olacak. Sert bir oyun bekliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Takım olarak öncelikle yarın oynayacakları final ilk maçına odaklandıklarını dile getiren Karadağlı teknik adam, "Hepimiz için stresli bir durum. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sert bir oyun için hazır olmalıyız. Tabii bu ilk 40 dakika. İkinci 40 dakikayı gelecek hafta evimizde oynayacağız. Şu an odaklandığımız nokta, burada yapacağımız ilk maç. Yarınki maçtan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız rövanşa hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Muhammed Baygül ise "Rakibimiz tempolu oynayan agresif bir takım" olarak değerlendirerek, "Zaten oynadıkları maçlardan bunu görebiliyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Biz de bura göre hazırlandık. Yarın tahminimce dolu bir salon önünde, sert bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Berkay Candan da Niners Chemnitz'le ilgili, "Almanya liginde ikinci sıradalar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Finalin ilk maçına rakip sahada çıkacağız. İyi bir sonuç alıp, avantaj yakalayıp, kupayı evimizde kaldırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Spor

Chemnitz İstanbul Almanya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NO Pelicans LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans LA Lakers maçı Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı? Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kabine toplantısında alınan kararlar! 16 Nisan Kabine Toplantısı sonucu nedir, hangi karar alındı? Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu? Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title