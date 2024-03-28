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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Itelyum Varese'ye yenildi

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Salon: Itelyum Arena

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Mihkel Manniste (Estonya)

Itelyum Varese: Mannion 15, Moretti 17, McDermott 7, Spencer 10, Brown 8, Woldetensae 3, Ulaneo 5, Besson 16

Bahçeşehir Koleji: Taylor 3, Scrubb 2, Bouteille 23, Cavanaugh 15, Boutsiele 10, Muhammed Baygül 9, Kell 9, Berkay Candan 7, Egehan Arna, Ahmet Yılmaz 2

1. Periyot: 19-26

Devre: 48-45

3. Periyot: 66-70

Beş faulle çıkanlar: 36.04 Brown, 38.38 Spencer (Itelyum Varese), 37.17 Taylor ( Bahçeşehir Koleji)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Itelyum Varese takımına 81-80 yenildi.

Taraftar desteğiyle maçın başında oyuna ağırlığını koymaya çalışan rakibi karşısında, ilk dakikalarda skor üstünlüğünü eline geçiren Bahçeşehir Koleji, özellikle Bouteille, Boutsiele ve Cavanaugh ile oyunu sürüklediği ilk çeyreği, kontrolü elinde tutarak 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha sert savunmayla başlayan Varese karşısında önce Berkay sonra da Muhammed'le dışarıdan sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, 14. dakikada 11 sayılık fark (25-36) yakaladı.

Savunmada ve hücumda üst üste hatalar ve top kayıpları yapan Bahçeşehir Koleji karşısında Moretti ve Besson ile skor üreten ev sahibi takım, 16. dakikanın bitimine doğru farkı 2 sayıya (36-38) düşürdü. Hızını düşürmeyen Varese'nin 18. dakikada 42-40 öne geçtiği mücadelede, konuk ekip bitime 49 saniye kala Boutsiele'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla skoru 45-45'te eşitledi. Aynı oyuncuyla 20 saniye kala 2 faul atışından da yararlanamayan Bahçeşehir Koleji karşısında son saniyede Mannion ile üç sayılık basket bulan Varese, devreye 48-45 üstün girdi.

İkinci yarıya isabetli dış atışlarla başlayan Bahçeşehir Koleji, önce Muhammed Baygül ardından da Bouteille ile bulduğu 3 sayılık basketlerle 23. dakikada 51-48 öne geçti. Sonraki bölümde oyun dengelenirken başa baş mücadeleyle skor üstünlüğü iki takım arasında gidip geldi. Bahçeşehir Koleji, son dakikasını daha dikkatli oynadığı karşılaşmanın üçüncü periyodunu 70-66 önde tamamladı.

Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan mücadelede ev sahibi ekip bitime 36 saniye kala 81-80 öne geçti. Kalan kısa bölümdeki mücadelede üstünlüğü elinde tutan Itelyum Varese, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.

Kupada finale çıkacak takımı belirleyecek mücadele 3 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

Hasan Arat ve Hüseyin Yücel de maçı izledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel de Bahçeşehir Koleji'ni destekleyenler arasında yer aldı.

Arat ve Yücel, Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel ve kulüp yetkilileriyle birlikte salonda takıma destek verdi.

Kaynak: AA / Spor

Bahçeşehir Basketbol İtalya Spor Güncel Haberler

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