Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta İlk Maçını Kazandı
Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu ilk maçında Litvanya'nın BC Wolves Vilnius takımını deplasmanda 80-69 mağlup etti. Axel Bouteille'in öne çıktığı maçta takım, iyi bir performans sergileyerek galibiyet aldı.
Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu ilk maçında Litvanya ekibi BC Wolves Vilnius'i deplasmanda 80-69 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu ilk maçında Litvanya'nın BC Wolves Vilnius takımıyla karşılaştı. Bahçeşehir Koleji sahaya Jaleen Smith, C.J. Massinburg, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh ve Tai Odiase beşiyle çıktı. İlk çeyreği ev sahibi ekip 26-23'lük skorla önde geçerken, Bahçeşehir Koleji ikinci periyotta etkili oyunuyla ilk yarıyı 45-43 önde tamamladı. Lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 65-56 üstünlükle girerken mücadeleyi de 80-69'luk skorla kazandı.
Bahçeşehir Koleji'nde Axel Bouteille 17 sayı, 7 ribaund, 3 asist ise ön plana çıkarken, Tai Odiase 14 sayı, 5 ribaund; Tyler Cavanaugh 13 sayı, 2 ribaund, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL