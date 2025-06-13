Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Malachi Flynn'i Transfer Etti
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, NBA'de Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda oyun kurucu olarak görev yapmış Malachi Flynn ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor