Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Malachi Flynn'i Transfer Etti

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, NBA'de Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda oyun kurucu olarak görev yapmış Malachi Flynn ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Malachi Flynn'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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