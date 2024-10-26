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Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece'yi 76-70 Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece'yi 76-70 Mağlup Etti
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Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Büyükçekmece'yi 76-70'lik skorla yenerek ligdeki 2'nci galibiyetini aldı.

İSTANBUL, -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Musa Çetin, Mesut Öztürk

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 23, Şehmus Hazer 6, Odiase 7, Cavanaugh 5, Bouteille 9, Furkan Haltalı 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Simonovic 9, Ponitka 12, Egehan Arna

BÜYÜKÇEKMECE: Franke 26, Erdi Gülaslan 3, Emircan Koşut 4, Love 14, Bruinsma 11, Gilmore 3, Sajus 9, Bora Satır, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-54

BASKETBOL Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Büyükçekmece'yi 76-70 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu galibiyet ile ligdeki 2'nci galibiyetini alırken, konuk ekip 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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