BAXI Manresa: 92-96

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde evinde İspanyol ekibi BAXI Manresa'ya 96-92 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Steve Bittner, Vassilis Pitsilkas

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 21, Homesley 16, Cavanaugh 15, Williams 20, Mitchell 3, Hale 12, Ford 2, Koprivica 1, İsmet Akpınar 2, Göktüğ Baş, Furkan Haltalı

BAXI MANRESA: Reyes 15, Obasohan 20, Olinde 10, Ubal 14, Akobundu-Ehiogu, Bassas 19, Steinbergs, Golden 9, Gaspa 3, Knudsen, Oriola 6, Fernandez

1'İNCİ PERİYOT: 27-28

DEVRE: 39-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-72

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi BAXI Manresa takımına 96-92 mağlup oldu.

