BAXI Manresa: 92-96
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde evinde İspanyol ekibi BAXI Manresa'ya 96-92 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Steve Bittner, Vassilis Pitsilkas
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 21, Homesley 16, Cavanaugh 15, Williams 20, Mitchell 3, Hale 12, Ford 2, Koprivica 1, İsmet Akpınar 2, Göktüğ Baş, Furkan Haltalı
BAXI MANRESA: Reyes 15, Obasohan 20, Olinde 10, Ubal 14, Akobundu-Ehiogu, Bassas 19, Steinbergs, Golden 9, Gaspa 3, Knudsen, Oriola 6, Fernandez
1'İNCİ PERİYOT: 27-28
DEVRE: 39-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-72
