Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezon açılışını Ordu'da yaptı

Bahçeşehir Koleji (BK) Basketbol Takımı, yeni sezon açılışını BK Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, burada düzenlenen basın toplantısında, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'daki en genç spor kulüplerinden biri olduklarını söyledi.

Geçirdikleri 6 yıllık sürece bakıldığında hiç de azımsanmayacak ciddi başarılara imza attıklarını belirten Yücel, kuruldukları ilk yıl Süper Lig'e çıktıklarını, akabinde bazı kulüplerin birkaç sene tutunabildiği Süper Lig'de aralıksız 5 senedir mücadele ettiklerini anlattı.

Yücel, bu 5 yıllık süre zarfında 2 defa play-off'lara katılma şansını elde ettiklerini kaydederek, "Tabii ki son olarak sadece bizleri değil, sadece Bahçeşehir ailesini değil, tüm ülkemizi gururlandıran FIBA Avrupa Kupası'nı iki yıl önce hem kulübümüze hem de ülkemize kazandırma gururunu elde ettik." ifadelerini kullandı.

Bir kolej takımı olduklarını dile getiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçeşehir Koleji'nin spor kulübüyüz. Her kulübün olduğu gibi bizlerin de bazı öncelikleri var, bir kuruluş felsefesi var, bir amacı var. Bu minvalde altyapılara yapmış olduğumuz yatırımlar, desteklerle basketbol camiasında hakikaten ciddi bir yere oturduk. Hemen hemen her yıl Türkiye'nin dört bir tarafında yaptığımız taramalarla bugün itibarıyla geldiğimiz noktada ülkemizin 8 farklı şehrinde 36 altyapı takımımızla 1000'e yakın lisanslı oyuncumuza ev sahipliği yapıyoruz."

Yücel, bu sene kendilerini gururlandıran başka bir şey daha olduğunu aktararak, "O da bugüne kadar yapmış olduğumuz bu yatırımların, desteklerin meyvelerini almaya başlamamız oldu. Bu sezon hem 18 yaş altı hem de 16 yaş altı takımlarımız, Türkiye şampiyonu oldu." diye konuştu.

En büyük hedefleri olan sporcu yetiştirmede de bu sene altyapılardan İstanbul'dan 8, İzmir'den 4 ve Ankara'dan 1 sporcularının altyapı milli takımından davet aldığını ifade eden Yücel, ana hedeflerinden birinin de önlerindeki 5 yıllık dönemde A Milli Takım'a kendi kaynaklarından yetiştirdikleri oyuncuları göndermek ve Bahçeşehir Koleji ailesini, Türk basketbolunun en kutsal mecrasında temsil etmek olacağını vurguladı.

Bahçeşehir Koleji'nin A takımının sezonun startını vermek üzere burada toplandığını aktaran Yücel, "Ligimizde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazasız belasız, sakatlıkların yaşanmadığı bir lig temenni ediyorum. Ayrıca da ülkemizi Avrupa'da temsil edecek diğer kulüplerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz FIBA Avrupa Kupası'nı ikinci kez ülkemize getirmek"

Yücel, kuruluşlarının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen 2 yıl önce çok büyük bir başarıya imza attıklarını ve ülkeye 7'nci Avrupa kupasını kazandırmayı başardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ama tabii ki hedeflerimiz bitmedi. Hatta heyecanımız, hırsımız daha da artmış durumda. Tüm yaz sezonu boyunca başta Sinan hocamız, diğer tarafta genel menajerimiz Alparslan Bey'in de yoğun çalışmaları sonucunda bugün burada bizlerle beraber olan oyuncu arkadaşlarımızla çok güzel bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Artık hep beraber yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni bir sezonun startını veriyoruz. Bu sezonda da bildiğiniz üzere yine geçen haftalarda da açıklamıştık, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Hayalimiz, hayalimizden de ziyade hedefimiz FIBA Avrupa Kupası'nı ikinci kez ülkemize getirerek yeni bir rekora imza atmak olacaktır."

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu kovalamak için sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Yücel, bu sene kadroda çok önemli değişikliklere gittiklerini, ciddi bir yenilenmeye girdiklerini belirtti.

Yücel, geride kalan yıllara nazaran çok daha sert, çok daha mücadeleci bir takım kurduklarına inandığını aktararak, aralarına katılan yerli ve yabancı oyunculara hayırlı olmasını diledi.

Genel menajer Mehmet Alparslan Aydın da bu sezon iyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü, bu düşüncelerini de sezon sonunun göstereceğine inandığını kaydetti.

Başantrenör Sinan Atalay ise hem ligde hem de Avrupa'da en üst seviyeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz tecrübelerle bu sezon sahada mücadele eden, savaşan ve kazanmak için her şeyi yapan bir takım yaratmaya çalıştık ve bunu da en azından şu anda gördüğümüzü düşünüyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Hadi Özdemir, bu forma altında 6'ncı sezonunu yaşayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Kariyerimdeki ilk Avrupa kupasını bu aileyle birlikte kaldırdım. O günkü heyecanım neyse bu sezon da aynısını hissediyorum. Başkanımızın da koçumuzun da söylediği gibi o kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Bu milli heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. Bahçeşehir ailesini geçmiş sezonlarda olduğu gibi tribünde tekrar görmek istiyoruz. Takım arkadaşlarım ve teknik heyetle herkesi mutlu edeceğimize inanıyoruz."

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in de katıldığı programda oyuncular, formalarını imzaladığı gençlerle salonda basket atışı gerçekleştirdi.