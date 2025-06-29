Bahçeşehir Koleji, Axel Bouteille ile Yollarını Ayırdı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Axel Bouteille ile olan sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı. Kulüp, Bouteille'ye iki sezon boyunca yaptığı katkılar için teşekkür etti.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Axel Bouteille ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2023-2024 sezonunda katılan oyuncumuz Axel Bouteille ile yollarımız ayrılmıştır. Axel'e iki sezon boyunca kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor