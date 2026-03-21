Anadolu Efes: 85-76
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk periyodu geride kapatan ev sahibi ekip, devreyi önde tamamladı ve maçı kazanmasını bildi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 20, Flynn 18, Homesley 13, Williams 12, Hale 9, Ponitka 5, İsmet Akpınar 4, Furkan Haltalı 2, Göktuğ Baş 2, Ford.
ANADOLU EFES: Loyd 24, Şehmus Hazer 18, Erkan Yılmaz 9, Ercan Osmani 7, Jones 6, Weiler-Babb 4, Lee 4, Dozier 2, Swider 2, Poirier, David Mutaf.
1'İNCİ PERİYOT: 11-15
DEVRE: 37-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-49
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 15-11 önde kapatsa da Bahçeşehir Koleji, devreye 37-31 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, son periyotta da üstünlüğünü sürdürerek mücadeleden 85-76 galip ayrıldı.