Bahçeli'den Arca Çorum FK'ya Tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Arca Çorum FK'nın 2025-2026 sezonu için Süper Lig'e yükselme başarısını tebrik etti. Sosyal medyada paylaştığı mesajda, camiayı emeklerinden dolayı kutlayarak yeni sezonda üstün başarılar diledi.
Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselerek unutulmaz bir başarıya imza atan Arca Çorum FK camiasını ortaya koydukları emekten dolayı yürekten kutluyor, yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig maratonunda kendilerine üstün başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı