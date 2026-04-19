Bahattin Sofuoğlu, Superbike Hollanda ayağının ikinci yarışında 20. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağında Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 20. sırada tamamladı. Yarışın galibi ise Nicolo Bulega oldu.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 20. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı da 20. sırada bitirdi.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı), hem superpole yarışı hem de ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 26 yaşındaki İtalyan pilot böylece bu sezon koşulan 9 yarışı da kazandı.

Geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 13'üncü birinciliğine ulaşan Bulega, bu alandaki Superbike rekorunu Toprak Razgatlıoğlu (2024, 2025) ile paylaştı.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 186'ya yükselterek rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

Şampiyonanın 4. ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
