Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışında 15. oldu

Güncelleme:
Bahattin Sofuoğlu, Avustralya'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışını 15. sırada tamamlayarak sezonun ilk puanını kazandı. Can Öncü ise Supersport kategorisinde 5. olarak başarılı bir sonuç elde etti.

? Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen ilk ayağının ikinci yarışını 15. sırada tamamladı.

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 19. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 15. sırada bitirerek sezonun ilk puanını aldı.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Axel Bassani (Bimota by Kawasaki) 2'nci, Alvaro Bautista (Barni Spark) ise 3. oldu.

Avustralya'daki üç yarışı da kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti.

Can, Supersport'taki yarışta 5'inciliği elde etti

Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate Takımı adına yarışan Can Öncü, dün olduğu gibi damalı bayrağı 5. geçti.

Can, 22 puan topladığı Avustralya ayağı sonunda pilotlar klasmanının 6. sırasında yer aldı.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 28-29 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
