Bahattin Sofuoğlu, Çekya'daki ilk yarışta 16. oldu

Motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağındaki ilk yarışı 16. sırada tamamladı. Yarışı Nicolo Bulega kazandı.

Autodrom Most Pisti'nde yapılan hafta sonunun ilk yarışı sona erdi.

Şampiyona lideri Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Iker Lecuona (Aruba Ducati) ikinci, Yari Montella (Barni Spark Racing) ise üçüncü oldu.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 4,2 kilometrelik pistteki yarışı 16. sırada bitirdi.

Öte yandan İtalyan pilot Danilo Petrucci'nin yaptığı kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci ana yarış, sırasıyla TSİ 12.10 ve 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
