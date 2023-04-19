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Bahattin Şimşek, 6. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

Bahattin Şimşek, 6. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

Spor Haberleri

Sivasspor-Trabzonspor maçının orta hakemi olarak atanan Bahattin Şimşek, kırmızı-beyazlı takımın 6. kez maçını yönetecek.

Sivasspor- Trabzonspor maçının orta hakemi olarak atanan Bahattin Şimşek, kırmızı-beyazlı takımın 6. kez maçını yönetecek.

Aydın Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 6. kez maçını yönetecek. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı geride kalan 5 müsabakada Sivasspor 3 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

Şimşek, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta son olarak bu sezon sahasında Giresunspor ile karşılaşmıştı.

Bahattin Şimşek'in yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 2 - Samsunspor: 1

Akhisarspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0 - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahattin Şimşek Trabzonspor Sivasspor Aydın Spor Haberler

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