Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 44-28 önde tamamlayan Bağcılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup etti.
Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 44-28 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da etkili performansını sürdüren Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmadan 81-46 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor