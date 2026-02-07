Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 44-28 önde tamamlayan Bağcılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup etti.

Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 44-28 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da etkili performansını sürdüren Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmadan 81-46 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
