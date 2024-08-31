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Badminton Süper Ligi 5. Etap ve 1. Lig 2. Etap Müsabakaları Kayseri'de Başladı

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Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Ligi 5. Etap ve 1. Lig 2. Etap Müsabakaları, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Müsabakalara federasyon yetkilileri, sporcular, antrenörler ve hakemler katıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Ligi 5. Etap ve 1. Lig 2. Etap Müsabakaları yapılan açılış töreni sonrasında Kayseri'de başladı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Badminton Süper Ligi 5.Etap ve 1.Lig 2.Etap Müsabakaları açılış törenine Badminton Federasyonu Asbaşkanı Şaban Kırcalı, Genel Sekreteri Aytekin Keleş, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Müsabaka Teknik Direktörü Abdurrahman Arslan, kulüplerin sporcu, antrenör, idarecileri ile hakemler katıldı. Federasyon Asbaşkanı Şaban Kırcalı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya müsabakalara katkılarından dolayı hediye takdim etti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleler 1 Eylül Pazar günü tamamlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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