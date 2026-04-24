Badminton Milli Takımı'nda 5 Erzincanlı sporcu

Badminton Büyükler A Milli Takımı'nda Erzincanlı sporcu ve antrenörlerin ağırlıkta olması dikkati çekti.

Danimarka'nın Horsens kentinde 24 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uber Cup Kadınlar Takım Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Badminton Kadın A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

8 sporcudan oluşan milli takım kadrosunda 5 Erzincanlı sporcunun yer alması ve bir Erzincanlı antrenörün bulunması, spor camiasında takdirle karşılandı.

Milli takım kadrosunda Erzincanlı antrenör olarak Uğur Erçetin görev alırken, sporcular arasında Yasemen Bektaş, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Elif İkra Özyiğit ve Zehre Erdem yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
