Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
Karate Combat organizasyonunda UFC dövüşçüsü Valter Walker, bacakları olmayan rakibi Zion Clark'ı boğma hamlesiyle mağlup etti. Zion Clark'ın fiziksel engeline rağmen profesyonel arenada mücadele etmesi izleyicilerden takdir topladı. Karşılaşmayı sonlandıran boğma tekniği ve maçın sonucu geniş yankı buldu.
- UFC dövüşçüsü Valter Walker, Karate Combat organizasyonunda bacakları olmayan rakibi Zion Clark'ı boğma hamlesiyle mağlup etti.
- Walker, rakibini yerde yakaladığı pozisyonda boğma tekniği uyguladı ve Clark, hakemin müdahalesi öncesinde pes ederek karşılaşmayı sonlandırdı.
- Karşılaşmanın görüntüleri kısa sürede yayıldı ve sonuç sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.
Karate Combat organizasyonunda gerçekleşen karşılaşma spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. UFC dövüşçüsü Valter Walker, bacakları olmayan rakibi Zion Clark'ı boğma hamlesiyle mağlup etti.
BOĞMA TEKNİĞİYLE SONUÇLANDI
Mücadelede Walker, rakibini yerde yakaladığı pozisyonda boğma tekniği uyguladı. Zion Clark, hakemin müdahalesi öncesinde pes ederek karşılaşmayı sonlandırdı.
Clark'ın fiziksel engeline rağmen profesyonel arenada mücadele etmesi izleyicilerden takdir toplarken, maçın sonucu sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.
GÜNDEM OLDU
Karşılaşmaya ait görüntüler kısa sürede yayılırken, sporseverler hem Walker'ın performansını hem de Clark'ın mücadelesini konuştu.