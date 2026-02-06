Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'nin oğlu Mathis Eboue, kariyerinde önemli bir adım attı. 16 yaşındaki genç futbolcu, Chelsea ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

CHELSEA'DEN RESMİ İMZA

Chelsea Kulübü, Mathis Eboue'nin 17. yaş gününün ardından akademiden profesyonelliğe geçiş yaptığını duyurdu. Ocak 2025'te Watford'dan Chelsea altyapısına transfer olan genç oyuncu, kısa sürede kulüp içinde dikkat çekmeyi başardı.

WATFORD'DAN CHELSEA'YE HIZLI YÜKSELİŞ

Mathis Eboue, Watford forması giydiği dönemde henüz 16 yaşındayken 21 yaş altı takımında forma giyerek erken yaşta gelişimini ortaya koymuştu. Chelsea'ye transferinin ardından hem saha içindeki performansı hem de profesyonel yaklaşımıyla öne çıktı.

U18 VE GENÇLER LİGİ PERFORMANSI

Genç ofansif orta saha oyuncusu, Chelsea'deki ilk tam sezonuna U18 takımında başladı. Crystal Palace deplasmanında 4-2 kazanılan maçta gol atan Eboue, UEFA Gençlik Ligi'nde de ilk kez forma giydi ve Benfica'yı 5-2 yendikleri karşılaşmada sahada yer aldı.

Bu sezon Chelsea U18 takımıyla 16 maça çıkan Mathis Eboue, tüm kulvarlarda 3 gol kaydederek takımın düzenli isimlerinden biri haline geldi.