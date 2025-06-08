Babaeski'de Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

Babaeski'de Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen 100. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerinde, finalde İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan unvanını kazandı. Etkinlikte 244 pehlivan mücadele etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 100.'sü düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerinde final müsabakasında rakibi İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan olmayı başardı.

Güreşler, 14 boyda 244 pehlivanın katılımıyla beldede bulunan stadyumunda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılım olan etkinlikte, güreşçiler kıran kırana mücadele etti. Müsabakalarda rakiplerini yenen Orhan Okulu ve Osman Kan finalde karşılaştı.

Final bölümünde Orhan Okulu rakibi karşısında galip gelerek başpehlivan oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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