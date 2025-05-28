Babaeski'de Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları 8 Haziran'da

Babaeski'de Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları 8 Haziran'da
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Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde düzenlenecek 100. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ile At Yarışları, 8 Haziran Pazar günü yapılacak. Organizasyona yaklaşık 450 pehlivan katılacak.

Kırklareli'nin Babaeski İlçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 100. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ile At Yarışları 8 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek güreşlerin yanı sıra at yarışları etkinliği de yapılacağını kaydetti.

Tüm vatandaşları Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları'na davet eden Çölgeçen, organizasyonda yaklaşık 450 pehlivanın mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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