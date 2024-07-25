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Babadağspor U15 Kadın Futbol Takımı Ligde Mücadele Edecek

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Babadağspor U15 Kadın Futbol Takımı, yeni bir takım olduklarını ve Babadağ'ın adını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Babadağspor U15 Kadın Futbol Takımı kaptanı Zehra Yılmaz, yeni bir takım olduklarını, hedeflerinin Babadağ'ın adını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Bu yıl yeni bir oluşum içerisine giren Babadağspor'da bir ilk gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk defa tarihinde, Kadınlar Ligi U15 Liginde mücadele edecek olan Babadağspor'da büyük heyecan yaşanırken Babadağspor U15 Kadın Futbol Takımı kaptanı Zehra Yılmaz, ligde en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti. Tüm oyuncuların Babadağ'dan olduğunu ve yeni bir takım olduklarını belirten Kaptan Yılmaz, "Böyle bir takımın kaptanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Çok yeni bir takımız. Oyuncularımızın hepsi Babadağlı. Buda bize ayrı bir heyecan veriyor. Liglerin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Tüm takım olarak çok heyecanlıyız. Çünkü liglerde ilk defa mücadele edip tecrübe kazanacağız" dedi.

"Llige renk katacağız "

Babadağ'ın ilk kadın futbol takımında yer almaktan tüm takım olarak büyük onur duyduklarını ifade eden Babadağspor Kaptanı Zehra Yılmaz, "Biz bu sene yeni kurulan bir takımız. Liglerin en geç, en yeni takımıyız. Liglerimizin başlamasına çok kısa bir zaman var. Çıkıp maçlarda elimizden geldiğinin en iyisini ortaya koyacağız. Yaşadığımız, doğduğumuz ilçenin adını Babadağ'ın adını en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geldiğinin en iyisini ortaya koyacağız" dedi.

Liglerin başlamasına az bir zaman kala çok heyecanlı olduklarını belirten Babadağspor Teknik Direktörü Hüsamettin Kesikbaş, "Gurur ve onur, mutluluk aslında hepsini bir arada yaşıyorum. Kendileri küçük ama yürekleri kocaman bir oyuncu topluluğu ile birlikteyim. Bu bana büyük keyif mutluluk veriyor. Aslında bu kızlar imkansızı başararak mükemmel bir şey ortaya çıkardılar. Hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bu yıl lige ilk defa mücadele edeceğiz. Kurulduğumuz günden bu yana öğrencilerime söylediğim tek kelime bizim için skor önemli değil. Biz maçalara çıkıp elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kaptanımız Zehra Yılmaz'ın söylediği gibi lige renk katacağız. Liglerde mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar dileriz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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