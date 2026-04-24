Babadağ Ultra Maratonu yarın start alacak

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, bu hafta sonunda spor, doğa ve tarihi bir araya getirecek.

Bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık bin sporcu parkurlarda yer alacak. 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcunun katılımı, etkinliğin uluslararası kimliğini daha da güçlendirecek. Öte yandan kayıt ve kit dağıtımının gerçekleştirildiği ilk gün, sporcular ısınma turlarıyla Babadağ rotalarında antrenmanlarına da başladı.

SERKAN ÖZDEMİR: BABADAĞ ULTRA MARATONU, KÜRESEL BİR SPOR VE TURİZM BULUŞMASI

Babadağ Ultra Maratonu Organizatörü, milli sporcu Serkan Özdemir; organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek yıllarda yabancı sporcu sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, "Babadağ Ultra, farklı zorluk seviyelerine sahip etaplarıyla her seviyeden sporcuyu ağırlıyor. 14 kilometrelik Kayaköy ve köy koşusu parkurları ile Ölüdeniz Lagünü çevresinde gerçekleştirilen etaplar, katılımcılara eşsiz manzaralar sunuyor. Bunun yanı sıra 56 kilometrelik zorlu ultra parkur, deneyimli sporcular için büyük bir meydan okuma niteliği taşıyor. Organizasyona katılan sporcuların büyük bölümü bireysel katılım sağlıyor. Bu da etkinliğin doğal bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor. Yabancı katılımcı oranımız şu an yüzde 10 seviyelerinde. Önümüzdeki dönemde farklı pazarlarda tanıtım faaliyetleriyle bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Babadağ'ın coğrafyası, parkurları ve lokasyonu, dünya çapında ses getirecek potansiyele sahip" diye konuştu.

LİKYA YOLU'NDA TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Babadağ Ultra Maratonu'nun en önemli unsurlardan biri de parkurların Likya Yolu üzerinden geçmesi. Dünyanın en iyi yürüyüş rotaları arasında gösterilen yol, sporculara yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk da sunacak. Yarışın gerçekleştiği Babadağ ve Ölüdeniz bölgesi aynı zamanda dünyanın en iyi yamaç paraşütü noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Babadağ Ultra Maratonu'nun programı şöyle

25 NİSAN 2026 CUMARTESİ

56K BABADAĞ ULTRA- 07.00 - 21.00

30K - 07.00 - 16.00

15K - 08.00 - 15.00

26K - 10.00 - 16.00

ÖDÜL TÖRENİ - 19.00 - 20.30

25 NİSAN 2026 PAZAR

14K – 09.00 - 13.30

5K - 09.00 - 11.30

ÖZEL 23 NİSAN ÇOCUK KOŞUSU - 10.00 - 11.00

ÖDÜL TÖRENİ - 14.00 - 15.00

Kaynak: Demirören Haber Ajansı