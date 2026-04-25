Babadağ Ultra Maratonu, ilk gün yarışları start aldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz'de düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'nun ilk gün yarışları başladı.

Doğa, tarih ve sporun bir arada yer aldığı organizasyonda yaklaşık 1000 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Belçika, Ukrayna, Norveç, Polonya, İspanya, Bermuda, Avusturya ve Finlandiya dahil 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcu yarışlarda yer aldı.

Maratonun ilk günü saat 07.00'de 56K ve 30K koşularıyla başladı. Saat 08.00'de 15K Skyrunning Dragon, saat 10.00'da ise 26K Down Hill etaplarının startı verildi. Günün sonunda ödül töreni yapılacak.

15K Skyrunning Dragon kategorisinde İbrahim Güneş 02: 07: 27'lik derecesiyle birinci oldu. Sadık Başar ikinci, Coşkun Keskiner üçüncü sırayı aldı.

30K yarışında Rusya'dan Aleksei Stepanov 03: 33: 35'lik derecesiyle birinci oldu. Güngör Özege ikinci, Mehmet Türkmen üçüncü sırada yer aldı.

26K Down Hill kategorisinde Mustafa Şahin 2 saat 36 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Özgür Arat ikinci, Mustafa Kartal üçüncü oldu.

Organizasyon 26 Nisan'da yapılacak ikinci etapla devam edecek. Program kapsamında 14K Kayaköy History Run, 5K Ölüdeniz Run ve 23 Nisan Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Ödül töreni ise Ölüdeniz'de yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı