Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, tarihi toplantıya birlikte geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.30'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmeye başladı.

AYNI TEKNEYLE GELDİLER

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı yat ile katıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Yüksek Divan Kurulu Toplantısına deniz yoluyla geldi. Başkan Koç ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın aynı yatla toplantıya katılım gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u alkışlarla karşılarken yönetim kurulu üyeleri de deniz kenarında hazır bekledi. Bu arada, Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden Sadettin Saran da toplantı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.