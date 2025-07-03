Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: 3 Temmuz bitmedi, rövanş peşindeler

Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: 3 Temmuz bitmedi, rövanş peşindeler
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları, 3 Temmuz kumpasının 14. yıl dönümünde açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike kumpasının 14. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, şike kumpasını kuran FETÖ'nün halen tehdit oluşturduğunu ve 3 Temmuz'un bitmediğini söyledi.

'3 TEMMUZ BİTMEDİ, RÖVANŞ PEŞİNDELER'

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün Sarı Lacivert Duvar'a çarpmasının ve geri adım atmak zorunda kalmasının üzerinden tam 14 yıl geçti. Babalar Günü'nde, yılbaşında, bayramlarda en anlamlı kutlamaları cezaevinde yaşadık. Biz masumduk, camiamız da buna yürekten inanıyordu. FETÖ bugün de farklı kılıklarda her kurumda faaliyet gösteriyor. 3 Temmuz'un üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala güçlü kalabilmeleri düşündürücü. 3 Temmuz bitmedi. Rövanş almanın peşindeler. Bu tehlikeyi görüyorum ve camiamızı uyarıyorum. O yapıya bulaşmış olanları hiçbir şey olmamış gibi aramıza alma lüksümüz yoktur. Birliğimizi 3 Temmuz ruhuyla korumak zorundayız. Birlik olduğumuz sürece bizi yenecek güç yok.' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, şu soruları sordu;

"Tüm camiamızın sürekli olarak sorgulaması elzem olan husus şudur;

- Bizler 3 Temmuz'da neden hapis yattık?

- Neden 1 yıl boyunca 4 duvar arasında, özgürlüğümüzden, ailelerimizden mahrum kaldık?

- Neden kulübümüz, yıllarca hak etmediği muamelelere maruz kaldı?

- Neden maddi ve manevi kayıplar verdik?

- Neden çocuklarımız Fenerbahçe için göz yaşı döktüler?

- Neden bu karanlık yapı bugün de karşımızda durup rövanş alma peşinde koşmaktadır?

Bu soruları soruyorum çünkü büyük bir tehlikenin gelmekte olduğunu görüyorum.

Çünkü, dönemin aktörlerini, onların PR'cılarını ve onları aklayanları camiamızın içinde dahi görmeye başladım.

Bu soruları soruyorum çünkü ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum!"

İşte Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarının o açıklaması;

Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık?

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUFUK oouAkjmnşh BEKTAŞ:

hırsızlar kulübü o kupayı Trabzon’a vermeyen herkes bu işten meshuldür baş mesul de bellidir her şey iki dudağının arasında olan sahış fb karşına almadı bizi doğradı bunlarda yok biz suçsuzuz edebiyatı yapıyorlar haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

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Haber YorumlarıMurat Kuri:

Ne zaman sampiyon olursaniz ozaman mi fetö bitecek?

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Haber Yorumlarıufo:

ben ne yaptıysam fener için yaptım diyen sen UEFA da ceza alan siz kanun değiştrip yırtan siz şimdi gelmiş boş konuşuyorsunuz

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Şike yaptıysam fenerbahçe için yaptım demek itiraf değilmi

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Haber Yorumlarımastique:

rövansi var diyor. daha ne olacak ligden mi düsürecekler Fenerbahceyi. daha kötü ne olabilir maddi manevi acidan bitirdiler klübü

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