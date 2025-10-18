Haberler

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Dikkat Çeken Diyalog

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçen samimi diyalog dikkat çekti. Yıldırım, Koç'a 'Beni unut' derken, Koç ise sağlık durumu için endişelendiğini belirtti.

Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası diyalog dikkat çekti. Yıldırım, konuşmasının ardından Koç'un yanına gelerek "Beni unut" derken, Koç da "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti. Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine, unutmasını söyleyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
