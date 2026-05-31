Aziz Yıldırım'dan Sakarya Fenerbahçeliler Derneği'ne ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı ve yaklaşan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Anadolu turu kapsamında Sakarya'yı ziyaret etti. Serdivan'da bulunan Sakarya Fenerbahçeliler Derneği'ne gelen Yıldırım, burada kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu.

Dernek binası önünde toplanan kalabalık tarafından karşılanan Yıldırım'a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. "Büyük Başkan" tezahüratları eşliğinde derneğe giren Yıldırım, üyelerle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Ziyarette Yıldırım'ın yaklaşan genel kurul süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenilirken, taraftarlar da kendisine destek mesajları verdi

