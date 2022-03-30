Aziz Yıldırım korkuttu! Fenerbahçe'nin efsane başkanı ameliyat edildi, işte son durumu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bugün bypass ameliyatı oldu. Ameliyatı iyi geçen Yıldırım'ın yakın zamanda taburcu olacağı öğrenildi.

ALİ KOÇ'UN HASTANESİNDE

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında rekabete girdiği Ali Koç'un hastanesinde ameliyat olduğu aktarıldı. Aziz Yıldırım'ın ameliyat olduğu haberini eski asbaşkan Şekip Mosturoğlu paylaştı.

"HER ZORLUKTAN ÇIKTI"

Şekip Mosturoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz Başkan başarılı bir bypass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü de Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.