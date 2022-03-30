Aziz Yıldırım korkuttu! Fenerbahçe'nin efsane başkanı ameliyat edildi, işte son durumu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aziz Yıldırım korkuttu! Fenerbahçe'nin efsane başkanı ameliyat edildi, işte son durumu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün bypass ameliyatı oldu. Eski asbaşkan Şekip Mosturoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Başkanımız bypass ameliyatı oldu. Ameliyatı başarılı geçmiştir. Başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla" açıklamasında bulundu. Fenerbahçe Kulübü de geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bugün bypass ameliyatı oldu. Ameliyatı iyi geçen Yıldırım'ın yakın zamanda taburcu olacağı öğrenildi.

ALİ KOÇ'UN HASTANESİNDE

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında rekabete girdiği Ali Koç'un hastanesinde ameliyat olduğu aktarıldı. Aziz Yıldırım'ın ameliyat olduğu haberini eski asbaşkan Şekip Mosturoğlu paylaştı.

Aziz Yıldırım korkuttu! Ameliyat edilen efsane başkan için Şekip Mosturoğlu dua istedi

"HER ZORLUKTAN ÇIKTI"

Şekip Mosturoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz Başkan başarılı bir bypass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü de Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Aziz Yıldırım korkuttu! Ameliyat edilen efsane başkan için Şekip Mosturoğlu dua istedi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title