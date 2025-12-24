Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların Yaz Yıldırım'a 'başkan' tezahüratları ve 'Fenerbahçe şampiyon' sloganları sosyal medyada geniş yankı buldu. Buluşmanın görüntüleri ve taraftarların tezahüratları, Fenerbahçe gündeminde büyük yer tuttu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlarla bir mekânda bir araya geldi. Buluşmadan ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TARAFTARLARDAN DİKKAT ÇEKEN SLOGAN
Görüntülerde taraftarların Yaz Yıldırım'a tezahüratta bulunduğu ve "Yaz Yıldırım başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganı attığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılırken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU
Taraftarlarla samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın görüntüleri, Fenerbahçe gündeminde geniş yer buldu. Yaz Yıldırım'a yönelik "başkan" tezahüratları, çok konuşuldu.