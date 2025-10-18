Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.

YANAĞINDAN MAKAS ALDI

Aziz Yıldırım, konuşmasını tamamlayıp kürsüden indikten sonra Ali Koç'un yanına giderek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Salondaki basın mensuplarının da takip ettiği anlarda iki isim arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. O anlarda Yıldırım'ın Koç'un yanağından makas alması da dikkaterden kaçmadı.

"BENİ UNUT!" – "BASIN VAR…"

Diyalog şu şekilde kayda geçti:

Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"

Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"

Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"

Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun."

Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"

SALONDA İLGİ ODAĞI OLDU

Kısa süreli sohbet salonda dikkatle takip edilirken, iki eski başkanın diyaloğu toplantının en çok konuşulan anları arasına girdi.