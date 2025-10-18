Haberler

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Haber Videosu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. O anlarda Yıldırım'ın Koç'un yanağından makas alması da dikkaterden kaçmadı.

Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.

YANAĞINDAN MAKAS ALDI

Aziz Yıldırım, konuşmasını tamamlayıp kürsüden indikten sonra Ali Koç'un yanına giderek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Salondaki basın mensuplarının da takip ettiği anlarda iki isim arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. O anlarda Yıldırım'ın Koç'un yanağından makas alması da dikkaterden kaçmadı.

"BENİ UNUT!" – "BASIN VAR…"

Diyalog şu şekilde kayda geçti:

  • Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"
  • Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"
  • Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"
  • Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun."
  • Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"

SALONDA İLGİ ODAĞI OLDU

Kısa süreli sohbet salonda dikkatle takip edilirken, iki eski başkanın diyaloğu toplantının en çok konuşulan anları arasına girdi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCiko Reis:

saygisiz ali koc bacak bacak ustune atmis saygisiz herif

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat işlek:

Egolu adamlardan nefret ediyorum

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İyi ki Galatasaray var yoksa meydan şunlara kalacaktı başarısız halleri buysa diğer hali düşünemiyorum

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ali koç yine elini uzatmış ben elimi bile uzatmazdım ped. oooo

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ciko saygı gösterilmez saygı kazanılır. 2017 de koltukta kalmak için 9 yıllık sponsorlukları kırdıran adam saygı görmez. 200 milyon bırç var deyip 620 milyon bırç ile fifa nın en batık kulübünü bırakan saygı görmez

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
