Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Euroleague Şampiyonluğunu Kutladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Euroleague Şampiyonluğunu Kutladı
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın Euroleague şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlayarak başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

FENERBAHÇE Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım sarı-lacivertli takımın Euroleague şampiyonluğunu kutladı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım'ın şu sözlerine yer verildi:

"Dünyanın en güzel takımı ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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