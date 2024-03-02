Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı.

ERDOĞAN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta duvardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafın diğer fotoğraflara göre daha büyük olması, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.

İşte bazı kullanıcıların yorumları;