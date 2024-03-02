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Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı.

ERDOĞAN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım'ın paylaştığı fotoğrafta duvardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafın diğer fotoğraflara göre daha büyük olması, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

İşte bazı kullanıcıların yorumları;

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes aynı detaya takıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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