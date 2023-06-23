Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi çağrı: Fenerbahçe'nin mal varlıklarını satışa çıkar, hepsini ben alacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını azaltmak adına Ali Koç'a tarihi bir çağrı yaptı.

"HEPSİNİ SATIN ALACAĞIM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, " Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum! Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Adam zengindir para harcayamaz. Adamın parası yoktur çok para harcar. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım! Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım." ifadelerini kullandı.

"KOLEJİ DE BEN KENDİM YAPACAĞIM"

Yıldırım ayrıca, "Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık. Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Ozan Balaban, Selim Kosif'in biletlerini iptal ettiler. Eleştirmişler... Böyle şey olmaz." dedi.